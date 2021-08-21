Минстрой России предложил улучшить регулирование рынка похоронных услуг

Минстрой России предложил к 2030 году ввести регулирование рынка похоронных услуг и повысить их прозрачность, в том числе за счёт электронных реестров кладбищ и цифровых сервисов.

Как сообщает ТАСС, соответствующие решения ведомство предлагает включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России» в части формирования комфортной городской среды.

«Внедрение цифровых сервисов для упрощения процедуры оформления документов, необходимых для погребения умерших; создание электронных реестров кладбищ и мест захоронений с указанием лиц, ответственных за места захоронения», — говорится документе.

В министерстве предлагают установить единые требования к участникам этого рынка, местам захоронения, а также стандарты качества услуг, связанных с погребением, и их доступность.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на главу похоронных домов «Журавли» Илью Болтунова сообщал, что цены на похоронную атрибутику выросли в России из-за подорожания древесины и металла. В частности, производители гробов сообщили о повышении стоимости их продукции на 30—60%.

Председатель Профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с ценами на похоронную атрибутику.