«Ъ»: в России выросли цены на похоронную атрибутику
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- РИА Новости
По данным газеты, за месяц стоимость гробов выросла минимум на 30%, цены на деревянные кресты поднялись на 20%, а на металлические оградки для могил — в 2,5 раза.
Как сообщил Болтунов, если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тыс. руб.лей, то с августа — уже 9,2 тыс. рублей.
Более дорогие образцы подорожали с 15 тыс. рублей до 20—25 тыс. рублей, отметил он.
«Металл, который мы закупали для изготовления оградок в начале года по 40—45 тыс. рублей за тонну, теперь стоит не менее 110 тыс. рублей», — добавил он.
В компании «Фаворит» подтвердили изданию, что увеличили стоимость на гробы на 30%, и «это не последнее повышение». Там аргументировали это предстоящим запретом на вывоз за рубеж необработанной или грубо обработанной древесины.