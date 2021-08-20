«Ъ»: в России выросли цены на похоронную атрибутику

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Цены на похоронную атрибутику выросли в России из-за подорожания древесины и металла, в частности, производители гробов сообщили о повышении стоимости их продукции на 30—60%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу похоронных домов «Журавли» Илью Болтунова.
«Ъ»: в России выросли цены на похоронную атрибутику
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

По данным газеты, за месяц стоимость гробов выросла минимум на 30%, цены на деревянные кресты поднялись на 20%, а на металлические оградки для могил — в 2,5 раза.

Как сообщил Болтунов, если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тыс. руб.лей, то с августа — уже 9,2 тыс. рублей.

Более дорогие образцы подорожали с 15 тыс. рублей до 20—25 тыс. рублей, отметил он.

«Металл, который мы закупали для изготовления оградок в начале года по 40—45 тыс. рублей за тонну, теперь стоит не менее 110 тыс. рублей», — добавил он.

В компании «Фаворит» подтвердили изданию, что увеличили стоимость на гробы на 30%, и «это не последнее повышение». Там аргументировали это предстоящим запретом на вывоз за рубеж необработанной или грубо обработанной древесины.

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