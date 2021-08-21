В России за сутки проведено более 470 тысяч тестов на коронавирус

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В России за сутки проведено 474 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 474 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 августа остаются 1 241 654 человека», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Отмечается, что всего в России проведено свыше 174,6 млн тестов на коронавирус.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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