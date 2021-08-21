Адвокат сообщила о задержании порядка 600 человек в подмосковной мечети

Адвокат Лидия Аносова заявила о задержании полицией порядка 600 человек в мечети в подмосковных Котельниках для проверки документов.

«Было задержано порядка 600 человек», — приводит ТАСС слова адвоката, которая оказывает правовую поддержку задержанным.

По её информации, их задержали в мечети в Котельниках, а позднее доставили в ОВД «Люберецкое».

Как сообщает Аносова, сотрудники правопорядка проверяют документы у задержанных, но «пока ничего не инкриминируют».

В июле МВД сообщило о задержании 103 выходцев из Средней Азии после массовой драки у станции метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы.