Адвокат сообщила о задержании порядка 600 человек в подмосковной мечети

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Адвокат Лидия Аносова заявила о задержании полицией порядка 600 человек в мечети в подмосковных Котельниках для проверки документов.
Адвокат сообщила о задержании порядка 600 человек в подмосковной мечети
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«Было задержано порядка 600 человек», — приводит ТАСС слова адвоката, которая оказывает правовую поддержку задержанным.

По её информации, их задержали в мечети в Котельниках, а позднее доставили в ОВД «Люберецкое».

Как сообщает Аносова, сотрудники правопорядка проверяют документы у задержанных, но «пока ничего не инкриминируют».

В июле МВД сообщило о задержании 103 выходцев из Средней Азии после массовой драки у станции метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы.

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