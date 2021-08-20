В Калининграде обсудили вопросы укрепления межнационального согласия народов России

В Калининграде прошёл круглый стол «Этнокультурная деятельность как форма укрепления межнационального согласия народов России. Традиции и современность».

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на управление по внутренней политике правительства региона.

Мероприятие организовано в рамках межрегионального фестиваля национальных традиций и творчества «Вместе мы — Россия». Его участниками стали представители областного кабмина, директора домов народного творчества и научно-методических центров из разных регионов, а также председатели местных национально-культурных автономий.

В рамках круглого стола было представлено 14 докладов. Выступающие поделились своим опытом проведения этнокультурных мероприятий. Докладчики также обращали внимание на развитие кросс-культурного диалога.

В марте член Совета по межнациональным отношениям, профессор кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Владимир Волох рассказал об итогах заседания совета.