Психолог Васильева рассказала, как подготовить первоклассников к школе

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Психолог, специалист по развитию детей Олеся Васильева рассказала, как подготовить первоклассников к школе.
Психолог Васильева рассказала, как подготовить первоклассников к школе
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Первое, и самое важное, это создать для ребёнка позитивный образ школы, потому что очень часто родители запугивают своих детей что школой, что садиком, говоря, что если ребёнок будет плохо себя вести, то он пойдёт туда. То есть родители радуются, что ребёнок идёт на учёбу, и они как бы избавляются от него», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, в результате дети начинают воспринимать школу как негативный момент.

Как отметила Васильева, не стоит говорить первокласснику и о том, что в школе его наконец-то воспитают — лучше, наоборот, рассказывать, что школа — это хорошее место, где можно встретить новых друзей и где будет приятно проводить время.

«Кроме того, ни в коем случае не стоит отзываться плохо при ребёнке об учителях, тем более если это начальная школа», — считает психолог.

Если есть возможность до 1 сентября познакомить будущего первоклассника с первой учительницей, это также облегчило бы адаптацию к школе, добавила Васильева.

Ранее Екатерина Морозова, врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук, в беседе с Nation News рассказала, как помочь детям справиться с «синдромом 1 сентября».

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