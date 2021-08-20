В Подмосковье более 13,5 тысячи подростков нашли временную работу на летние каникулы

Короткая ссылка
В Московской области более 13,5 тыс. подростков нашли временную работу на летние каникулы.
В Подмосковье более 13,5 тысячи подростков нашли временную работу на летние каникулы
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Ирину Каклюгину.

«Временная работа для молодёжи — отличная возможность получить свой первый трудовой опыт», — заявила она.

По её словам, это помогает обрести и полезные знакомства.

Помимо зарплаты, подросткам предоставляется и дополнительная ежемесячная материальная поддержка от центра занятости населения.

Ранее Екатерина Морозова, врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук, в беседе с Nation News рассказала, как помочь детям справиться с «синдромом 1 сентября».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить