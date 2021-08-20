В Подмосковье более 13,5 тысячи подростков нашли временную работу на летние каникулы

В Московской области более 13,5 тыс. подростков нашли временную работу на летние каникулы.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Ирину Каклюгину.

«Временная работа для молодёжи — отличная возможность получить свой первый трудовой опыт», — заявила она.

По её словам, это помогает обрести и полезные знакомства.

Помимо зарплаты, подросткам предоставляется и дополнительная ежемесячная материальная поддержка от центра занятости населения.

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