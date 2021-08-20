В Иркутской области задержали подозреваемого в продаже поддельных справок об отсутствии COVID-19

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В Иркутской области задержали мужчину, подозреваемого в продаже поддельных справок об отсутствии COVID-19.
В Иркутской области задержали подозреваемого в продаже поддельных справок об отсутствии COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным, мужчина искал покупателей в интернете. После получения предоплаты он передавал фальшивые бумаги заказчикам.

Операция по задержанию прошла в центре Иркутска при участии сотрудников Росгвардии, когда подозреваемый пытался передать пакет с документами клиенту.

Уголовное дело возбудили по статье об изготовлении или обороте поддельных документов, передаёт Inforeactor.

Ранее сообщалось, что в Самарской области пресекли продажу поддельных сертификатов об отрицательных результатах ПЦР-тестов на COVID-19.

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