На Кубани проходят специальные учения разведчиков ЮВО
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Участники тренировки высадились из вертолётов Ми-8АМТШ и Ми-35, а также совершили марши по пересечённой местности на машинах «Тигр», «Тайфун» и «Тайфунёнок».
Военнослужащие выполнили диверсионно-разведывательные миссии у развёрнутых командных пунктов мотострелковых подразделений боевой и специальной техники условного противника.
В манёврах участвуют более 1,5 тыс. представителей ЮВО. Привлечено около 200 единиц военной техники. Этап двусторонних батальонных учений завершится к 15 сентября. Тренировки проводятся на 20 полигонах.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.