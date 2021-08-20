На Кубани проходят специальные учения разведчиков ЮВО

В Краснодарском крае проходят специальные учения разведчиков Южного военного округа.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Участники тренировки высадились из вертолётов Ми-8АМТШ и Ми-35, а также совершили марши по пересечённой местности на машинах «Тигр», «Тайфун» и «Тайфунёнок».

Военнослужащие выполнили диверсионно-разведывательные миссии у развёрнутых командных пунктов мотострелковых подразделений боевой и специальной техники условного противника.

В манёврах участвуют более 1,5 тыс. представителей ЮВО. Привлечено около 200 единиц военной техники. Этап двусторонних батальонных учений завершится к 15 сентября. Тренировки проводятся на 20 полигонах.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.