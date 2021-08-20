Голикова рассказала о снижении младенческой смертности в России
- Reuters
«Если говорить о стране в целом, то за период с 2013 по 2020 год показатель младенческой смертности снизился на 43,6%. Я хочу сказать, что у нас есть ещё потенциал в этом», — приводит ТАСС её слова.
Голикова отметила, что этот показатель снижался, несмотря на пандемию коронавируса.
В марте сообщалось, что детская смертность в России в 2020 году сократилась на 16,6%, составив 40,5 случая на 100 тыс. детей в возрасте до 17 лет.