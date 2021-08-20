Жители Крымского района рассказали о ситуации с затоплениями

В Крымском районе 20 августа вышла из берегов река Баканка. Очевидцы из числа местных жителей рассказали о подробностях происшествия.

«Мост забило, чистили вчера. Сирены целый день работают» — так прокомментировали жители ситуацию для портала «Юга.ру».

Больше всего пострадала станица Нижнебаканская. Затопило населённый пункт утром, но вода ещё не ушла до конца.

«Ни с того ни с сего рванула вода. Откуда она пошла, непонятно: возможно, с Горного посёлка, потому что там затопило сильно. Буквально за десять минут вода поднялась на полметра точно», — описали ситуацию очевидцы.

Ранее сообщалось, что на территории Нижнебаканского сельского поселения и Крымска в связи с угрозой подтоплений введён режим ЧС.

Агентство «Крыминформ» сообщало, что на реке Булганак под Керчью начато строительство искусственной дамбы в целях предотвращения подтоплений.