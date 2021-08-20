В Союзе похоронных организаций прокомментировали сообщения о ценах на траурную атрибутику

Президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш прокомментировал сообщения о ценах на траурную атрибутику.

В беседе с Общественной службой новостей он выразил мнение, что статистику о росте цен могли собрать только по Москве, тогда как в других городах цена или осталась на прежнем уровне, или выросла незначительно.

«Посмотрите по регионам: да, могли подорожать дополнительные услуги или из-за ситуации с коронавирусом подготовка тела к похоронам. Но такого массового повышения цен нет», — сказал Кодыш.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на главу похоронных домов «Журавли» Илью Болтунова сообщал, что цены на похоронную атрибутику выросли в России из-за подорожания древесины и металла, в частности производители гробов сообщили о повышении стоимости их продукции на 30—60%.

Председатель Профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с ценами на похоронную атрибутику.