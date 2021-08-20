В Профсоюзе работников ритуальных служб прокомментировали ситуацию с ценами на похоронную атрибутику

Председатель Профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев прокомментировал ситуацию с ценами на похоронную атрибутику.

«Дело в том, что все цены на сырьё либо прямо, либо косвенно коррелируют с биржевыми. Мы сейчас оказались в эпохе, когда промышленная сырьевая инфляция бьёт и по нам», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, у производителей растут издержки, в том числе на коммунальные платежи, логистику и всё остальное, и они перекладывают эти издержки на покупателей.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на главу похоронных домов «Журавли» Илью Болтунова сообщал, что цены на похоронную атрибутику выросли в России из-за подорожания древесины и металла, в частности, производители гробов сообщили о повышении стоимости их продукции на 30—60%.