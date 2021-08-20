В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с полётами в Доминикану

Исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова прокомментировала ситуацию с полётами в Доминикану.

«Доминикана всегда считалась страной для круглогодичного отдыха туристов. Но, к сожалению, август — не самое лучшее место для отдыха в этой стране, потому что там начинается сезон ураганов, дождей, водорослей. Поэтому цена на этот период ниже», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в Доминикану лететь 12 часов, а длительность перелёта всегда играет роль для туристов, поэтому данное направление нельзя сравнивать с Турцией и Египтом.

Рост спроса на туры в Доминикану Осипова связала с увеличением числа рейсов в эту страну.

«Спрос на Доминикану будет расти, потому что с 27 августа в небо поднимутся самолёты, которые будут совершать чартерные рейсы наряду с регулярными рейсами, что тоже даёт возможность для снижения цены на отдых», — добавила она.

Со своей стороны, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с Общественной службой новостей заявил, что въезд в Доминикану простой, нет необходимости предъявлять ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

«Туристы, которые прошли вакцинацию и готовы понимать риски, сейчас бронируют не только текущие даты. 50% заявок приходится на сентябрь и октябрь, а 15% — на Новый год», — отметил он.

По его словам, цена на путешествия в Доминикану в настоящее время зависит не от стоимости отеля, а от стоимости авиаперевозки.

Ранее стало известно об отмене с 27 августа ограничений на регулярные и чартерные рейсы в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию.