В Подмосковье срок постановки на воинский учёт сократят до одного дня

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил министру обороны России Сергею Шойгу, что до конца года срок постановки граждан на воинский учёт сократится с 20 суток до одного дня.

«Мы сократили сроки предоставления, как и обещали, с 30 до 20 дней. Но на встрече вы поставили задачу довести эту услугу до одного дня. Думаю, до конца года мы сможем об этом доложить», — приводит ТАСС слова Воробьёва.

По его словам, «задача максимум — оцифровать эту услугу так, чтобы её можно было получать на региональном портале, то есть уже не приходить в МФЦ или военкомат».

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России Евгений Бурдинский заявил, что полное оснащение военкоматов современной техникой планируется завершить в 2023 году.