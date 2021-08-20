В Подмосковье срок постановки на воинский учёт сократят до одного дня

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил министру обороны России Сергею Шойгу, что до конца года срок постановки граждан на воинский учёт сократится с 20 суток до одного дня.
В Подмосковье срок постановки на воинский учёт сократят до одного дня
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Мы сократили сроки предоставления, как и обещали, с 30 до 20 дней. Но на встрече вы поставили задачу довести эту услугу до одного дня. Думаю, до конца года мы сможем об этом доложить», — приводит ТАСС слова Воробьёва.

По его словам, «задача максимум — оцифровать эту услугу так, чтобы её можно было получать на региональном портале, то есть уже не приходить в МФЦ или военкомат».

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России Евгений Бурдинский заявил, что полное оснащение военкоматов современной техникой планируется завершить в 2023 году.

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