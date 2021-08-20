Полное завершение оснащения военкоматов запланировано в 2023 году

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Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России Евгений Бурдинский заявил, что полное оснащение военкоматов современной техникой планируется завершить в 2023 году.
Полное завершение оснащения военкоматов запланировано в 2023 году
  • © Александр Мельников
  • РИА Новости

«Более 30% учреждений уже оснащено современными автоматизированными системами мобилизационного развёртывания, 98% — системой воинского учёта, а комплексами психодиагностического обследования граждан — все военкоматы. Более того, три четверти имеют доступ к сети интернет через конфиденциальные каналы Минобороны», — приводит ТАСС слова Бурдинского.

Он отметил, что «полное завершение оснащения спланировано в 2023 году».

Бурдинский добавил, что работа с помощью всех этих технических средств идёт «только в закрытом контуре, что обусловлено характером обрабатываемой информации».

Ранее заместитель руководителя департамента информационных систем Министерства обороны России генерал-майор Александр Осадчук заявил, что все военные комиссариаты страны будут обеспечены доступом как в интернет, так и в защищённый интранет.

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