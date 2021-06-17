Все российские военкоматы подключат к интернету

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Заместитель руководителя департамента информационных систем Министерства обороны России генерал-майор Александр Осадчук заявил, что все военные комиссариаты страны будут обеспечены доступом как в интернет, так и в защищённый интранет.
Все российские военкоматы подключат к интернету
  • РИА Новости
  • © Николай Хижняк

Как сообщает ТАСС, об этом Осадчук рассказал на полях выставки «Связь-2021».

«То, что министр обороны посетил военкоматы, — сейчас все военкоматы подключаются к сети интернет. И интернет, и интранет», — отметил он.

По его словам, это позволит военкоматам получить доступ к необходимым в повседневной работе данным.

Ранее ФАН сообщало, что в распоряжение личного состава бригады морской пехоты Тихоокеанского флота поступило десять новых боевых машин пехоты плавающей модификации БМП-3Ф.

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