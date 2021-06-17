Все российские военкоматы подключат к интернету
- РИА Новости
- © Николай Хижняк
Как сообщает ТАСС, об этом Осадчук рассказал на полях выставки «Связь-2021».
«То, что министр обороны посетил военкоматы, — сейчас все военкоматы подключаются к сети интернет. И интернет, и интранет», — отметил он.
По его словам, это позволит военкоматам получить доступ к необходимым в повседневной работе данным.
Ранее ФАН сообщало, что в распоряжение личного состава бригады морской пехоты Тихоокеанского флота поступило десять новых боевых машин пехоты плавающей модификации БМП-3Ф.