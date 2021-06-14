Морская пехота ТОФ получила новые плавающие БМП-3Ф
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Практические занятия по освоению техники начнутся 16 июня на полигоне Бамбурово в Приморском крае.
«На танкодроме полигона под руководством опытных инструкторов с экипажами проведут занятия по вождению боевых машин по труднопроходимой пересечённой местности с преодолением различных препятствий», — отмечается в сообщении.
Морпехи также проведут боевые стрельбы из штатного вооружения новой техники.
Ранее Newinform передавал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.