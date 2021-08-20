В Севастополе линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников и выпускников

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В Севастополе из-за пандемии коронавируса торжественные линейки по случаю 1 Сентября пройдут для учеников первых классов и выпускников.
В Севастополе линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников и выпускников
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, все торжественные мероприятия должны быть организованы с соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований.

«Необходимо будет проконтролировать жëсткое соблюдение масочного режима родителями даже на открытом воздухе. По учителям максимально усилить работу по формированию иммунитета», — сказал Развожаев.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области принято решение об очной работе школ.

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