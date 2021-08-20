Эксперт рассказал о способах ускорить работу смартфона

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал, что можно сделать в случае, если телефон стал работать медленнее обычного.

В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что в первую очередь следует очистить кэш, удалить редко используемые или ненужные приложения и сохранить в памяти смартфона только нужные фотографии и видеозаписи.

«В идеале — скинуть их на ПК, освободив память телефона максимально... Имеет смысл обновить антивирус и провести проверку оставшихся приложений», — сказал эксперт.

Он добавил, что после проделанных процедур устройство необходимо выключить на несколько минут — именно так рекомендуют поступать многие производители смартфонов.

«Это простое действие закрывает все приложения, работающие в фоновом режиме, и ускоряет работу смартфона при условии, что пользователь провёл чистку аппарата от ненужного софта, почистил кэш и закрыл все фоновые задачи», — заключил собеседник издания.

Главный психиатр Московской области Антон Масякин ранее напомнил о негативном воздействии гаджетов на зрение.