Эксперт рассказал о способах ускорить работу смартфона
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В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что в первую очередь следует очистить кэш, удалить редко используемые или ненужные приложения и сохранить в памяти смартфона только нужные фотографии и видеозаписи.
«В идеале — скинуть их на ПК, освободив память телефона максимально... Имеет смысл обновить антивирус и провести проверку оставшихся приложений», — сказал эксперт.
Он добавил, что после проделанных процедур устройство необходимо выключить на несколько минут — именно так рекомендуют поступать многие производители смартфонов.
«Это простое действие закрывает все приложения, работающие в фоновом режиме, и ускоряет работу смартфона при условии, что пользователь провёл чистку аппарата от ненужного софта, почистил кэш и закрыл все фоновые задачи», — заключил собеседник издания.
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