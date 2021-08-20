Эксперт рассказал о способах ускорить работу смартфона

Короткая ссылка
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал, что можно сделать в случае, если телефон стал работать медленнее обычного.
Эксперт рассказал о способах ускорить работу смартфона
  • Pixabay

В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что в первую очередь следует очистить кэш, удалить редко используемые или ненужные приложения и сохранить в памяти смартфона только нужные фотографии и видеозаписи.

«В идеале — скинуть их на ПК, освободив память телефона максимально... Имеет смысл обновить антивирус и провести проверку оставшихся приложений», — сказал эксперт.

Он добавил, что после проделанных процедур устройство необходимо выключить на несколько минут — именно так рекомендуют поступать многие производители смартфонов. 

«Это простое действие закрывает все приложения, работающие в фоновом режиме, и ускоряет работу смартфона при условии, что пользователь провёл чистку аппарата от ненужного софта, почистил кэш и закрыл все фоновые задачи», — заключил собеседник издания.

Главный психиатр Московской области Антон Масякин ранее напомнил о негативном воздействии гаджетов на зрение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить