Психиатр Масякин рассказал о причинах клипового мышления у детей

Главный психиатр Московской области Антон Масякин рассказал о причинах клипового мышления у детей и подростков.

«Современные дети могут одновременно слушать музыку, сидеть в интернете, делать домашнее задание с включённым телевизором. Они способны получать всю эту информацию и обобщать. Мы на это неспособны», — заявил Масякин в беседе с телеканалом «360».

При этом он отметил, что если дать ребёнку длинный текст без картинок, то он просто переутомится, так как привык к коротким отрывкам с музыкой и текстами.

«Время формирует определённые потребности в определённом мышлении. Клиповое мышление — это отражение современного развития общества», — заключил специалист.

Клиповое мышление — восприятие мира через короткие и яркие образы.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.