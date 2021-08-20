Психиатр напомнил о необходимости родительского контроля за детьми в интернете

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Главный психиатр Московской области Антон Масякин заявил, что родителям стоит следить за тем, на какие сайты со своего смартфона заходит ребёнок.
Психиатр напомнил о необходимости родительского контроля за детьми в интернете
  • AFP

Современный интернет — это не только социальные сети, музыка, клипы и информация. В сети достаточно различного контента, который не предназначен для детей, сказал он в беседе с телеканалом «360».

«Есть гигантский пласт небезопасной информации, которая находится в сети. Это и суицидальные сайты, и другие вещи, которые могут попадаться ребёнку. Ограничивать и контролировать контент нужно обязательно», — заявил Масякин.

Также он выступил против неограниченного использования детьми гаджетов.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.

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