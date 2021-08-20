Центры госуслуг «Мои документы» в Москве вернулись к обычному режиму работы

Короткая ссылка
С 20 августа центры госуслуг «Мои документы» в Москве снова принимают посетителей в обычном режиме, сообщается на сайте столичного мэра Сергея Собянина. Предварительная запись в центры отменена — решение принято благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в городе.
Центры госуслуг «Мои документы» в Москве вернулись к обычному режиму работы
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Жители, которые уже оформили предварительную запись для получения услуги, могут прийти к назначенному часу или в любое удобное для себя время», — сообщается на сайте мэра.

13 августа столичный мэр заявил, что вакцинация позволила снизить в городе количество госпитализаций с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить