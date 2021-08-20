Центры госуслуг «Мои документы» в Москве вернулись к обычному режиму работы
- РИА Новости
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«Жители, которые уже оформили предварительную запись для получения услуги, могут прийти к назначенному часу или в любое удобное для себя время», — сообщается на сайте мэра.
13 августа столичный мэр заявил, что вакцинация позволила снизить в городе количество госпитализаций с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.