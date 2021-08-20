Центры госуслуг «Мои документы» в Москве вернулись к обычному режиму работы

С 20 августа центры госуслуг «Мои документы» в Москве снова принимают посетителей в обычном режиме, сообщается на сайте столичного мэра Сергея Собянина. Предварительная запись в центры отменена — решение принято благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в городе.

«Жители, которые уже оформили предварительную запись для получения услуги, могут прийти к назначенному часу или в любое удобное для себя время», — сообщается на сайте мэра.

13 августа столичный мэр заявил, что вакцинация позволила снизить в городе количество госпитализаций с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.