В РСТ прокомментировали ситуацию с открытием Таиланда для привитых россиян

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с открытием Таиланда для привитых россиян.
В РСТ прокомментировали ситуацию с открытием Таиланда для привитых россиян
  • Reuters

«Это устойчиво востребованное направление, и осень-зима — это как раз сезон Юго-Восточной Азии. Конечно, если начнут пускать только привитых, это будет значительно более узкий сегмент, но тем не менее таких найдётся немало», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в России есть операторы, которые работают на данном направлении.

Ранее в посольстве России заявили, что власти Таиланда разрешили привитым вакциной «Спутник V» въезжать в отдельные туристические районы страны.

10 августа ФАН сообщало, что член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.

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