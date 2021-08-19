В РСТ прокомментировали ситуацию с открытием Таиланда для привитых россиян

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с открытием Таиланда для привитых россиян.

«Это устойчиво востребованное направление, и осень-зима — это как раз сезон Юго-Восточной Азии. Конечно, если начнут пускать только привитых, это будет значительно более узкий сегмент, но тем не менее таких найдётся немало», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в России есть операторы, которые работают на данном направлении.

Ранее в посольстве России заявили, что власти Таиланда разрешили привитым вакциной «Спутник V» въезжать в отдельные туристические районы страны.

10 августа ФАН сообщало, что член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.