Исследование: доля женщин среди ипотечных заёмщиков составила 59% с начала года

Доля женщин среди ипотечных заёмщиков составила 59% за январь — июль 2021 года, говорится в исследовании федеральной компании «Этажи».

Об этом сообщает URA.RU.

За аналогичный период 2020 года показатель составлял 57%.

«При этом за последние два месяца доля женщин выросла: в июне до 62%, а в июле рекордно — до 63%», — заявила замруководителя ипотечного департамента компании Татьяна Решетникова.

По её словам, данный рост связан в том числе с тем, что зачастую при покупке жилья используются средства маткапитала и выплаты на третьего ребёнка.

«А упрощение процедуры подтверждения доходов и сниженные требования к первоначальному взносу ещё больше способствуют росту этой доли», — добавила эксперт.

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