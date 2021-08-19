Социальный психолог рассказал о желании некоторых сотрудников оставаться на удалёнке

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Социальный психолог Алексей Рощин рассказал, почему некоторые сотрудники не хотят возвращаться в офис после удалёнки.
Социальный психолог рассказал о желании некоторых сотрудников оставаться на удалёнке
  • Pixabay

В беседе с Общественной службой новостей он напомнил, что сначала по поводу дистанционной работы было много споров, но все недовольства пришлись на период локдауна, а когда меры были ослаблены, то люди уже приспособились делать за несколько часов то, что в офисе они растягивали на весь день.

«Грамотно распределив время, люди могли и выспаться, и прогуляться, и побыть с семьёй, и выделить время на отдых», — заявил эксперт.

По его словам, некоторым сотрудникам удалёнка позволила сэкономить время и деньги на проезд.

«Три фактора: большая степень свободы, экономия времени и денег на дорогу, возможность выспаться сыграли ключевую роль в пользу удалённой работы», — заключил он.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News рассказал об особенностях испытательного срока на работе.

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