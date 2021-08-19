В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в 2000 году

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В Сарапуле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, которое было совершено в 2000 году.
В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в 2000 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на СУ СК России по Удмуртии.

Отмечается, что в июле 2000 года 83-летнюю женщину нашли мёртвой в квартире. Раскрыть данное преступление сразу не удалось.

В августе 2021-го следователи нашли подозреваемого. На момент убийства ему было 19 лет. По имеющимся данным, у него произошёл конфликт с жертвой.

Расследование уголовного дела продолжается, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее сообщалось, что в Самарской области возбудили уголовное дело по факту убийства ребёнка.

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