На Кубани рассказали о вакцинации от COVID-19 сотрудников туротрасли

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В пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали о ситуации с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 сотрудников туристической отрасли.
На Кубани рассказали о вакцинации от COVID-19 сотрудников туротрасли
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона, в Краснодарском крае вакцинировали более 60% сотрудников туротрасли.

«Что касается вакцинации самих сотрудников отрасли, то прививку получили почти 42 тыс. человек — это чуть больше, чем 60% от общего количества сотрудников предприятий», — сообщили в пресс-службе.

Ранее доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил о важности второго, завершающего этапа вакцинации от коронавируса.

В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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