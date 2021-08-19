Диетолог Круглова рассказала о суточной норме потребления минеральной воды

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала о суточной норме потребления минеральной воды.
Диетолог Круглова рассказала о суточной норме потребления минеральной воды
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«Если есть пометка, что это лечебная минеральная вода, то она назначается врачом конкретно под какое-то заболевание. Как правило, есть определённый режим её питья: чтобы была оптимальная температура воды, привязка её употребления к приёму пищи», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Круглова, столовую минеральную воду допустимо пить в свободном режиме, но не стоит превышать рекомендуемую норму.

«По столовой воде я бы рекомендовала пить в сутки не более полулитра», — сказала эксперт.

По её словам, не стоит пить такую воду при обострении хронических заболеваний пищеварительного тракта, к примеру, при гастрите.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН посоветовала покупать арбузы в сезон — в конце августа и начале сентября. Она обратила внимание, что при разрезе между зелёной шкуркой и мякотью должен быть белый цвет, а в случае жёлтого там могут быть нитраты.

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