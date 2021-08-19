В Туве в ДТП с маршруткой пострадали семь человек

В посёлке Каа-Хем в Туве в результате столкновения двух автомобилей пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Туве.

«Сегодня около 19:00 (15:00 мск) на пересечении улиц Таёжной и Пионерской п. Каа-Хем произошло столкновение двух автомашин, одна из которых — маршрутное транспортное средство «Газель». По предварительным данным, столкновение произошло в результате нарушения требований ПДД водителем легковой автомашины», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «в результате ДТП в республиканскую больницу доставили семь пострадавших, четверо из которых находились в маршрутке».

«Остальные три участника дорожного движения, в числе которых два ребёнка, были в легковой автомашине», — добавили в пресс-службе.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Георгиевском округе Ставрополья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека.