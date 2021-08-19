Апелляция утвердила взыскание с Facebook 17 млн рублей штрафов

Таганский суд Москвы признал законным назначение Facebook многомиллионных штрафов.

«В удовлетворении апелляционных жалоб Facebook на постановления мирового судьи от 10 июня отказано, постановления мирового судьи оставлены без изменения», — приводит Интерфакс слова официального представителя Мосгорсуда Валерия Лазарева.

Мировой суд Таганского района Москвы 10 июня признал Facebook виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф виде 17 млн рублей за неудаление запрещенного контента.

Ранее суд оштрафовал компанию Google ещё на 4 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию по двум новым эпизодам.