Апелляция утвердила взыскание с Facebook 17 млн рублей штрафов

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Таганский суд Москвы признал законным назначение Facebook многомиллионных штрафов.
Апелляция утвердила взыскание с Facebook 17 млн рублей штрафов
  • Reuters

«В удовлетворении апелляционных жалоб Facebook на постановления мирового судьи от 10 июня отказано, постановления мирового судьи оставлены без изменения», — приводит Интерфакс слова официального представителя Мосгорсуда Валерия Лазарева.

Мировой суд Таганского района Москвы 10 июня признал Facebook виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф виде 17 млн рублей за неудаление запрещенного контента.

Ранее суд оштрафовал компанию Google ещё на 4 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию по двум новым эпизодам.

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