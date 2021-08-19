Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 4 млн рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google ещё на 4 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию по двум новым эпизодам.

Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда. Таким образом, общая сумма штрафных санкций по состоянию на 19 августа составила 6 млн рублей. «Решением судебного участка №422 мирового суда компания Google признана виновной по двум протоколам, составленным по ст. 13.41 КоАП Российской Федерации. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей», — говорится в публикации. Ранее суд оштрафовал Google на 2 млн рублей за отказ удалять запрещённую информацию.