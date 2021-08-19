Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 2 млн рублей

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Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 2 млн рублей за отказ удалять запрещённую информацию, сообщили ТАСС в пресс-службе Таганского районного суда.
Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 2 млн рублей
  • Reuters

«Решением 422-го судебного участка мирового суда Google признан виновным по ст. 13.41 КоАП России (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации), ему назначено наказание в виде штрафа в 2  млн рублей», — сказали там.

Также 19 августа будет рассмотрено ещё два административных протокола, составленных Роскомнадзором в отношении компании по той же статье.

17 августа суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей по пяти административным делам за отказ удалить запрещённый контент.

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