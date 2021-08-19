Москва закупит ещё 400 электробусов

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Власти Москвы планируют закупить 400 электробусов на 24 млрд рублей по контрактам жизненного цикла, которые предполагают долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика.
Москва закупит ещё 400 электробусов
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В 2021 году закупка электробусов проводится на средства, полученные за счёт выпуска «зелёных» облигаций, которые Москва разместила весной этого года. С победителями двух конкурсов в этом году город подписал контракты на поставку и сервис 400 машин сроком на 15 лет», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что электробусы отвечают современным мировым стандартам. Так, они оснащены системой климат-контроля, спутниковой навигацией, разъёмами USB.

А в Нижнем Новгороде в преддверии Дня города открыли первый маршрут, по которому станут курсировать электробусы, передаёт НТВ.

На линию вышло несколько машин. В будущем власти намерены обновить весь городской парк.

Ранее сообщалось, что с начала запуска пилотного проекта по предоставлению льготного проезда и скидок на более чем 140 коммерческих маршрутах в Московской области пассажиры совершили свыше 890 тыс. поездок.

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