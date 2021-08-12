Льготники совершили более 890 тысяч поездок на коммерческом транспорте Подмосковья

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С начала запуска пилотного проекта по предоставлению льготного проезда и скидок на более чем 140 коммерческих маршрутах в Московской области пассажиры совершили свыше 890 тыс. поездок. Из них 30% — по социальным картам Подмосковья и «Стрелке».
Льготники совершили более 890 тысяч поездок на коммерческом транспорте Подмосковья
  • © РИА Новости / Илья Наймушин

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявили в региональном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, пассажиропоток на коммерческих маршрутах с предоставлением бесплатного проезда и работающей системой лояльности по «Стрелке» за минувшую неделю вырос на 21%.

«При этом льготные категории граждан из-за бесплатного проезда стали чаще пользоваться коммерческими маршрутами», — сказала первый замглавы ведомства Анна Кротова.

По её словам, в Одинцове и Люберцах льготным проездом воспользовались больше всего пассажиров — 60% от общего числа льготников в пяти муниципалитетах, где запустили проект.

Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. человек в месяц.

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