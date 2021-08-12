Льготники совершили более 890 тысяч поездок на коммерческом транспорте Подмосковья
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявили в региональном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, пассажиропоток на коммерческих маршрутах с предоставлением бесплатного проезда и работающей системой лояльности по «Стрелке» за минувшую неделю вырос на 21%.
«При этом льготные категории граждан из-за бесплатного проезда стали чаще пользоваться коммерческими маршрутами», — сказала первый замглавы ведомства Анна Кротова.
По её словам, в Одинцове и Люберцах льготным проездом воспользовались больше всего пассажиров — 60% от общего числа льготников в пяти муниципалитетах, где запустили проект.
Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. человек в месяц.