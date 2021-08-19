Московский планетарий с 23 августа закроют на ремонт до октября
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По информации НСН, планируется довести проекционную технику до современного уровня и обновить программное обеспечение для показа полнокупольных фильмов и звёздных программ.
Также в планетарии намерены разместить дополнительные проекторы, что позволит улучшить обработку теней и качество изображений и видео.
По предварительным данным, ремонтные работы будут длиться как минимум до октября.
В Московском планетарии ранее заявили, что в течение августа в средних широтах с высокой долей вероятности можно будет понаблюдать за серебристыми облаками. Они возникают в верхних слоях атмосферы, на высоте 80—90 км, и освещаются солнцем.