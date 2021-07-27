Московский планетарий рассказал о возможности понаблюдать за серебристыми облаками в августе

В Московском планетарии заявили, что в течение августа в средних широтах с высокой долей вероятности можно будет понаблюдать за серебристыми облаками.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт учреждения.

По словам специалистов, серебристые облака видны на фоне тёмного неба летней ночью в средних и высоких широтах невысоко над горизонтом, на высоте 3—10 градусов в северной части неба. Они возникают в верхних слоях атмосферы, на высоте в 80—90 км, и освещаются солнцем.

Для образования таких облаков требуется достаточное количество водяного пара, очень низкая температура и наличие мельчайших пылевых частиц. Свет, рассеянный кристаллами льда, придаёт облакам их характерный цвет, схожий с серебристым. Днём их не видно.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублёва в беседе с «Москвой 24» рассказала, когда и с помощью каких приспособлений можно наблюдать за солнечным затмением без вреда для глаз.