Московский планетарий рассказал о возможности понаблюдать за серебристыми облаками в августе

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В Московском планетарии заявили, что в течение августа в средних широтах с высокой долей вероятности можно будет понаблюдать за серебристыми облаками.
Московский планетарий рассказал о возможности понаблюдать за серебристыми облаками в августе
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт учреждения.

По словам специалистов, серебристые облака видны на фоне тёмного неба летней ночью в средних и высоких широтах невысоко над горизонтом, на высоте 3—10 градусов в северной части неба. Они возникают в верхних слоях атмосферы, на высоте в 80—90 км, и освещаются солнцем.

Для образования таких облаков требуется достаточное количество водяного пара, очень низкая температура и наличие мельчайших пылевых частиц. Свет, рассеянный кристаллами льда, придаёт облакам их характерный цвет, схожий с серебристым. Днём их не видно.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублёва в беседе с «Москвой 24» рассказала, когда и с помощью каких приспособлений можно наблюдать за солнечным затмением без вреда для глаз.

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