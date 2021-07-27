Московский планетарий рассказал о возможности понаблюдать за серебристыми облаками в августе
- Pixabay
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт учреждения.
По словам специалистов, серебристые облака видны на фоне тёмного неба летней ночью в средних и высоких широтах невысоко над горизонтом, на высоте 3—10 градусов в северной части неба. Они возникают в верхних слоях атмосферы, на высоте в 80—90 км, и освещаются солнцем.
Для образования таких облаков требуется достаточное количество водяного пара, очень низкая температура и наличие мельчайших пылевых частиц. Свет, рассеянный кристаллами льда, придаёт облакам их характерный цвет, схожий с серебристым. Днём их не видно.
Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублёва в беседе с «Москвой 24» рассказала, когда и с помощью каких приспособлений можно наблюдать за солнечным затмением без вреда для глаз.