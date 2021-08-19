На Курилах военнослужащие провели командно-штабную тренировку

Более 500 российских военнослужащих были задействованы в командно-штабной тренировке на Курильских островах.

«В тренировке приняли участие более 500 военнослужащих пулемётно-артиллерийского соединения армейского корпуса ВВО, было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники», — приводит Интерфакс сообщение Восточного военного округа (ВВО).

По данным ВВО, военные на Курилах были подняты по тревоге, совершили марш в заданные районы, где в короткие сроки были развёрнуты новые автоматизированные системы связи и полевые пункты управления.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин прокомментировал протест Японии из-за визита премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп.