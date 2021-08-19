В регионах Сибири предотвратили четыре теракта в 2020 году
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Об этом он сказал в ходе совещания по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в СФО.
«В прошлом году предотвращено девять преступлений террористической направленности, из них четыре теракта», — цитирует ТАСС Патрушева.
Он добавил, что также в регионах пресекли деятельность восьми законспирированных террористических ячеек и выявлено 13 случаев финансирования терроризма.
Ранее в Тверской области вынесли приговор планировавшему 9 мая теракт жителю.
«Реальное время» сообщало, что в Татарстане вынесли приговор по делу о ложном сообщении о террористической угрозе.