В регионах Сибири предотвратили четыре теракта в 2020 году

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что в регионах Сибирского федерального округа в 2020 году было предотвращено четыре теракта.
В регионах Сибири предотвратили четыре теракта в 2020 году
  • © РИА Новости / Павел Львов

Об этом он сказал в ходе совещания по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в СФО.

«В прошлом году предотвращено девять преступлений террористической направленности, из них четыре теракта», — цитирует ТАСС Патрушева.

Он добавил, что также в регионах пресекли деятельность восьми законспирированных террористических ячеек и выявлено 13 случаев финансирования терроризма.

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