В регионах Сибири предотвратили четыре теракта в 2020 году

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что в регионах Сибирского федерального округа в 2020 году было предотвращено четыре теракта.

Об этом он сказал в ходе совещания по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в СФО.

«В прошлом году предотвращено девять преступлений террористической направленности, из них четыре теракта», — цитирует ТАСС Патрушева.

Он добавил, что также в регионах пресекли деятельность восьми законспирированных террористических ячеек и выявлено 13 случаев финансирования терроризма.

Ранее в Тверской области вынесли приговор планировавшему 9 мая теракт жителю.

«Реальное время» сообщало, что в Татарстане вынесли приговор по делу о ложном сообщении о террористической угрозе.