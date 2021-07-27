В Тверской области вынесли приговор планировавшему 9 мая теракт жителю

В Тверской области суд приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в подготовке теракта в период празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Мужчину признали виновным в незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов, убийстве, приготовлении к совершению теракта и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Следствие и суд установили, что в 2019 году 18-летний житель города Кимры изготовил и хранил по месту жительства, а также в приспособленном им тайнике огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Также в сообщении говорится, что мужчина в районе своего проживания нанёс на зданиях и сооружениях надписи, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности.

«Кроме того, в апреле 2020 года в дневное время, находясь возле проезжей дороги на территории города Кимры, из хулиганских побуждений, беспричинно, злоумышленник совершил убийство незнакомого ему 48-летнего мужчины, используя изготовленное им ранее огнестрельное оружие», — заявили в СК.

В ведомстве добавили, что в период празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне он планировал проведение теракта для дестабилизации деятельности органов государственной власти в Кимрах. Действия мужчины были пресечены сотрудниками ФСБ.

Осуждённый будет отбывать первые три года наказания в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее интернет-газета «Реальное время» сообщала, что Нижнекамский городской суд вынес приговор по делу о ложном сообщении о террористической угрозе.