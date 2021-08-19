Шойгу опробовал трассу для АрМИ-2021 на танке Т-80

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу на танке Т-80БВМ опробовал трассу для танкового биатлона, подготовленную в преддверии Армейских международных игр — 2021 (АрМИ-2021).
Шойгу опробовал трассу для АрМИ-2021 на танке Т-80
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

«Глава военного ведомства Сергей Шойгу проехал на новом российском танке Т-80БВМ подготовленную для состязаний танковых экипажей трассу протяжённостью свыше 4 км», — говорится в публикации.

Шойгу по итогам проверки высоко оценил готовность инфраструктуры в подмосковном Алабине к проведению международных состязаний.

В ведомстве напомнили, что конкурс «Танковый биатлон» в 2021 году пройдёт на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нём примут участие команды более чем из 20 стран.

Ранее военнослужащие иностранных команд конкурса АрМИ-2021 «Мастера автобронетанковой техники» приступили к тренировкам для участия в соревнованиях в Воронежской области.

Всего для участия в международных соревнованиях прибыли более 100 военных спортсменов.

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