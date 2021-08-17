Иностранные участники АрМИ-2021 приступили к тренировкам в Воронежской области

Военнослужащие иностранных команд конкурса Армейских международных игр — 2021 (АрМИ-2021) «Мастера автобронетанковой техники» приступили к тренировкам для участия в соревнованиях в Воронежской области.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Так, спортсмены до начала соревнований проведут серию тренировок в течение пяти дней, а технический состав подготовит машины «УАЗ», «КамАЗ» и «Урал» к участию в состязаниях.

Пилоты грузовых, легковых и ремонтных автомобилей и их капитаны будут состязаться с 23 по 29 августа на автомобильном полигоне.

Максимальная дистанция трассы с более чем 20 препятствиями составит 7,6 км.

Всего для участия в международных соревнованиях прибыли более 100 военных спортсменов.

Как ранее передавало ФАН, в апреле артиллеристы Западного военного округа провели ночную тренировку в рамках подготовки к АрМИ-2021.