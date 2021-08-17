Иностранные участники АрМИ-2021 приступили к тренировкам в Воронежской области

Короткая ссылка
Военнослужащие иностранных команд конкурса Армейских международных игр — 2021 (АрМИ-2021) «Мастера автобронетанковой техники» приступили к тренировкам для участия в соревнованиях в Воронежской области.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Так, спортсмены до начала соревнований проведут серию тренировок в течение пяти дней, а технический состав подготовит машины «УАЗ», «КамАЗ» и «Урал» к участию в состязаниях.

Пилоты грузовых, легковых и ремонтных автомобилей и их капитаны будут состязаться с 23 по 29 августа на автомобильном полигоне.

Максимальная дистанция трассы с более чем 20 препятствиями составит 7,6 км.

Всего для участия в международных соревнованиях прибыли более 100 военных спортсменов. 

Как ранее передавало ФАН, в апреле артиллеристы Западного военного округа провели ночную тренировку в рамках подготовки к АрМИ-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить