Иностранные участники АрМИ-2021 приступили к тренировкам в Воронежской области
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Так, спортсмены до начала соревнований проведут серию тренировок в течение пяти дней, а технический состав подготовит машины «УАЗ», «КамАЗ» и «Урал» к участию в состязаниях.
Пилоты грузовых, легковых и ремонтных автомобилей и их капитаны будут состязаться с 23 по 29 августа на автомобильном полигоне.
Максимальная дистанция трассы с более чем 20 препятствиями составит 7,6 км.
Всего для участия в международных соревнованиях прибыли более 100 военных спортсменов.
Как ранее передавало ФАН, в апреле артиллеристы Западного военного округа провели ночную тренировку в рамках подготовки к АрМИ-2021.