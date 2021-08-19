В МЧС заявили о двукратном сокращении площади активного горения в Якутии
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«В два раза сократилась площадь активного горения на пожарах за несколько дней. На особом контроле остаётся пожар в нацпарке Ленские столбы, спасатели передислоцированы в усиление к задействованной группировке», — заявил начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин.
Уточняется, что в регионе зафиксированы 119 природных пожаров, борьбу с ними ведут 3,2 тыс. человек и 567 ед. техники.
Ранее сообщалось, что в Якутск прибыл четвёртый самолёт Бе-200 МЧС России для помощи в борьбе с лесными пожарами в регионе.