В МЧС заявили о двукратном сокращении площади активного горения в Якутии

В Якутии за несколько дней площадь активного горения лесов сократилась в два раза. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, за прошедшие сутки ликвидировано 22 природных пожара на общей площади более 309 тыс. га.

«В два раза сократилась площадь активного горения на пожарах за несколько дней. На особом контроле остаётся пожар в нацпарке Ленские столбы, спасатели передислоцированы в усиление к задействованной группировке», — заявил начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Уточняется, что в регионе зафиксированы 119 природных пожаров, борьбу с ними ведут 3,2 тыс. человек и 567 ед. техники.

Ранее сообщалось, что в Якутск прибыл четвёртый самолёт Бе-200 МЧС России для помощи в борьбе с лесными пожарами в регионе.