Следователи проводят проверку по заявлению Шестуна об избиении в больнице

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Следователи проводят проверку по заявлению об избиении в тюремной больнице в Торжке бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, которого ранее осудили за коррупцию.
Следователи проводят проверку по заявлению Шестуна об избиении в больнице
  • РИА Новости

«В настоящее время по материалу организована дополнительная проверка, в том числе для проверки изложенных в обращениях доводов (Шестуна и его защиты. — RT)», — приводит ТАСС заявление регионального управления СК России.

Уточняется, что следователи отказали Шестуну в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием «в действиях сотрудников ФКЛПУ «Областная больница» УФСИН России по Тверской области состава преступления».

В декабре суд приговорил экс-главу Серпуховского района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 млн рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.

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