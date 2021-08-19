Следователи проводят проверку по заявлению Шестуна об избиении в больнице

Следователи проводят проверку по заявлению об избиении в тюремной больнице в Торжке бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, которого ранее осудили за коррупцию.

«В настоящее время по материалу организована дополнительная проверка, в том числе для проверки изложенных в обращениях доводов (Шестуна и его защиты. — RT)», — приводит ТАСС заявление регионального управления СК России.

Уточняется, что следователи отказали Шестуну в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием «в действиях сотрудников ФКЛПУ «Областная больница» УФСИН России по Тверской области состава преступления».

В декабре суд приговорил экс-главу Серпуховского района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 млн рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.