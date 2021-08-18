Власти Анапы рассказали о помощи пострадавшим от наводнения
- РИА Новости
«Направляем бригады водоканала для откачки воды или «Ремстроя», — приводит ОТР сообщение Щеголева.
Отмечается, что в Анапе открылся восьмой пункт по приёму заявлений от пострадавших от наводнения граждан. Спецкомиссии обошли 870 домов, и уже с 19 августа жители начнут получать выплаты.
В городе работают коммунальщики и энергетики, чтобы дать электричество в обесточенные дома. Пока без него остаются 8 тыс. человек.
Уточняется, что люди также просят о восстановлении дороги и откачке воды.
Ранее стало известно, что режим ЧС введён в Анапе из-за прогнозируемых ливней.
Мэр Анапы Василий Швец поручил подготовить дополнительные временные пункты размещения в сёлах Витязево и Сукко и в районе Виноградного на случай срочной эвакуации людей.