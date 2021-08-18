Власти Анапы рассказали о помощи пострадавшим от наводнения

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Замглавы администрации Супсехского сельского округа Анапы Евгений Щеголев рассказал о ходе работы по предоставлению помощи жителям, пострадавшим от наводнения.
Власти Анапы рассказали о помощи пострадавшим от наводнения
  • РИА Новости

«Направляем бригады водоканала для откачки воды или «Ремстроя», — приводит ОТР сообщение Щеголева. 

Отмечается, что в Анапе открылся восьмой пункт по приёму заявлений от пострадавших от наводнения граждан. Спецкомиссии обошли 870 домов, и уже с 19 августа жители начнут получать выплаты.

В городе работают коммунальщики и энергетики, чтобы дать электричество в обесточенные дома. Пока без него остаются 8 тыс. человек.

Уточняется, что люди также просят о восстановлении дороги и откачке воды.

Ранее стало известно, что режим ЧС введён в Анапе из-за прогнозируемых ливней.

Мэр Анапы Василий Швец поручил подготовить дополнительные временные пункты размещения в сёлах Витязево и Сукко и в районе Виноградного на случай срочной эвакуации людей.

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