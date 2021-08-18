В челябинском отделении ПФР назвали эффективный способ увеличить пенсию
- РИА Новости
«Государственное софинансирование осуществляется в течение десяти лет с момента первого платежа. Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счёт человека перечисляется такая же сумма», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не обратился в ПФР за начислением ни одной из частей трудовой пенсии, действуют особые условия.
Для них объём государственного софинансирования увеличивается в четыре раза. Контролировать свои средства можно в личном кабинете на сайте ПФР и портале госуслуг.
Ранее сообщалось, что правительство России одобрило проект федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год».
Как уточняется, проект закона будет внесён в Государственную думу в установленном порядке.
Также эксперт негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что российским пенсионерам необязательно платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом.