В челябинском отделении ПФР назвали эффективный способ увеличить пенсию

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Увеличить пенсионные накопления россияне могут благодаря участию в программе государственного софинансирования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области.
В челябинском отделении ПФР назвали эффективный способ увеличить пенсию
  • РИА Новости

«Государственное софинансирование осуществляется в течение десяти лет с момента первого платежа. Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счёт человека перечисляется такая же сумма», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не обратился в ПФР за начислением ни одной из частей трудовой пенсии, действуют особые условия.

Для них объём государственного софинансирования увеличивается в четыре раза. Контролировать свои средства можно в личном кабинете на сайте ПФР и портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило проект федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год».

Как уточняется, проект закона будет внесён в Государственную думу в установленном порядке.

Также эксперт негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что российским пенсионерам необязательно платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом.

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