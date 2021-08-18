В Пермском крае учителю школы вынесли предупреждение за травлю ученика

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В пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка по Пермскому краю сообщили, что преподавателю одной из школ региона вынесли предупреждение после травли ученика.
В Пермском крае учителю школы вынесли предупреждение за травлю ученика
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Как уточняется, мать пострадавшего ученика обратилась к омбудсмену с жалобой на то, что педагог настраивает против ребёнка одноклассников.

В результате проверки приглашённые психолог и начальник районного отдела образования подтвердили факт буллинга.

«Преподаватель была предупреждена об ответственности за несоблюдение должностных обязанностей в части обеспечения комфортных условий обучения и воспитания несовершеннолетних», — отметили в аппарате уполномоченного, добавив, что специалисты проведут работу с классом для оказания кризисной психологической помощи в следующем учебном году.

Как ранее передавало ФАН, психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.

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