В «Деловой России» рассказали о факторах, влияющих на ставки по ипотеке

Председатель санкт-петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов прокомментировал ситуацию на ипотечном рынке.

«На средний уровень процентных ставок по ипотеке к концу года будут оказывать влияние два равнозначных фактора. Первый — это скорректированные условия льготной ипотеки», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, второй фактор — денежно-кредитная политика Банка России. С этим связано и последовательное увеличение ключевой ставки, отметил эксперт.

«С учётом этих факторов есть основания предположить увеличение средневзвешенной ставки по ипотеке к концу года до 8% годовых», — сказал Панов.

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