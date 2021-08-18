В «Деловой России» рассказали о факторах, влияющих на ставки по ипотеке

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Председатель санкт-петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов прокомментировал ситуацию на ипотечном рынке.
В «Деловой России» рассказали о факторах, влияющих на ставки по ипотеке
  • РИА Новости

«На средний уровень процентных ставок по ипотеке к концу года будут оказывать влияние два равнозначных фактора. Первый — это скорректированные условия льготной ипотеки», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, второй фактор — денежно-кредитная политика Банка России. С этим связано и последовательное увеличение ключевой ставки, отметил эксперт.

«С учётом этих факторов есть основания предположить увеличение средневзвешенной ставки по ипотеке к концу года до 8% годовых», — сказал Панов.

Ранее директор офиса «Центр загородной недвижимости» корпорации «БЕСТ-Недвижимость» Сергей Ганусов и риелтор, основатель своего агентства недвижимости Алина Степанова в беседе с URA.RU рассказали об особенностях проживания в квартире и доме.

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