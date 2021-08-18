Володин прокомментировал распад СССР

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале прокомментировал распад Советского Союза.
Володин прокомментировал распад СССР
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«30 лет назад произошла трагедия — распался Советский Союз, страны не стало. Тяжелейший кризис в экономике и социальной сфере», — написал он.

Володин отметил, что, говоря о событиях 1991 года, стоит вспомнить 1917-й.

«И тогда, и в 1990-х наша страна переживала трагические дни. Пора признать: демагогия и популизм разрушительны», — сказал он.

Володин заявил, что в обоих случаях произошло предательство элитами интересов народа и государства.

«Где были те секретари обкомов, ЦК КПСС? Где был Верховный Совет? В непростое время практически все разбежались, отсиделись в отпусках, когда надо было принимать решения», — отметил спикер Госдумы.

Он считает, что развалу СССР способствовала слабость экс-президента СССР Михаила Горбачёва как политика, «его неспособность быть настоящим лидером страны». 

«Он не смог сплотить политические силы в сложное для страны время и сохранить государство», — заявил Володин.

Он добавил, что подобные события не должны повториться. 

«Именно поэтому очень важно, что сегодня нет монополии на власть, есть многопартийность. Важно, что есть конкуренция различных политических сил. Есть свобода слова», — сказал Володин.

Ранее Горбачёв заявил, что организаторы путча в августе 1991 года несут «огромную долю ответственности» за развал Советского Союза.

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