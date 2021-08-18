Около 9 тысяч выпускников школ Москвы получили особые медали в 2021 году

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в минувшем учебном году около 9 тыс. выпускников столичных школ получили московские медали «За особые успехи в обучении».

Об этом сообщает «Москва 24».

«В Москве уже восемь лет вручают медали «За особые успехи в обучении». За это время число их обладателей выросло более чем в два с половиной раза, в этом году их получили почти 9 тыс. человек... Получить эту медаль сложнее, чем федеральную, и это показывает значительный рост качества образования московских выпускников», — рассказала Ракова.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.