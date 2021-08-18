Около 9 тысяч выпускников школ Москвы получили особые медали в 2021 году
Об этом сообщает «Москва 24».
«В Москве уже восемь лет вручают медали «За особые успехи в обучении». За это время число их обладателей выросло более чем в два с половиной раза, в этом году их получили почти 9 тыс. человек... Получить эту медаль сложнее, чем федеральную, и это показывает значительный рост качества образования московских выпускников», — рассказала Ракова.
Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.